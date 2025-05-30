Российский футболист признался на камеру в получении денег за договорной матч

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин признался на камеру в получении денег за организацию договорного матча. Видео предоставлено Telegram-каналом Sport Baza.

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Спортсмен рассказал, что взял у своего знакомого сумму в 800 тысяч рублей под договорной матч, однако не выполнил свои обязательства и потратил деньги на личные нужды.

«Чувствую себя нормально, нахожусь в адекватном состоянии», — заявил он.

Российский футбольный союз дисквалифицировал Циберкина. Ему запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью сроком на десять лет.

За «Сокол» Циберкин выступал с 2024 года. Также он играл за «Биолог-Новокубанск», брянское «Динамо» и вторую команду казанского «Рубина».