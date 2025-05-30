Экс-игрок «Спартака» высказался о Станковиче

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что нынешний наставник красно-белых Деян Станкович получил карт-бланш, несмотря на неудачное выступление команды в весенней части сезона. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Неудивительно, что «Спартак» оставил главного тренера-иностранца, который не дал результат. Такая же ситуация была с Абаскалем. Если бы на месте Станковича был россиянин, его давно бы уволили и смешали с грязью. Почему-то у руководства есть любовь к тренерам из-за рубежа. Они всегда получают дополнительные шансы», — заявил он.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.