Роналду останется в «Аль-Насре»

40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжит свою игровую карьеру в саудовском клубе. Об этом сообщает Footmercato.

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По информации источника, Роналду подписал свой новый контракт с «Аль-Насром». Подробности соглашения не раскрываются.

В прошедшем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.