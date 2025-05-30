"Спартак" стал самым убыточным футбольным клубом РПЛ в 2024 году

"Спартак" возглавил список самых убыточных клубов РПЛ по итогам 2024 года.

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Российский футбольный союз опубликовал данные по финансовым отчетам клубов Премьер-Лиги. В тройку самых убыточных команд Российской Премьер-Лиги вошли "Спартак" (2,618 млрд рублей убытков до налогообложения), "Локомотив" (1,076 млрд рублей) и подмосковные "Химки" (587,86 млн рублей).

Красно-белые завершили минувший сезон на четвертом месте в чемпионате, а также дошли до финала Кубка России в Пути регионов, где уступили "Ростову".