Дзюба назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «ПСЖ» и представляющий Италию миланский «Интер».

«Ну что, ребята, всем привет! Грядёт суперматч, финал Лиги чемпионов в Okko, «ПСЖ» — «Интер». Ну что можно сказать — атакующий «ПСЖ», быстрый впереди, против «Интера». Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом — это «Интер». Потому что если они с горем пополам смогли справиться с «Барселоной», их атакой, и столько же забить там — я думаю, что с «ПСЖ» должно быть чуть-чуть полегче, хотя это финал, всё может случиться. Поэтому я думаю, что «Интер» сможет победить, и с атакой Мартинес — Тюрам должны в атаке каждый раз создавать проблемы для «ПСЖ». Поэтому не пропустите финал Лиги чемпионов 31 мая в 22:00 в Okko. Всем пока-пока», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» пройдёт в субботу, 31 мая, в Германии на «Арене Мюнхен», стартовый свисток назначен на 22:00 мск.