«Ростов» и ЦСКА назвали стартовые составы на Суперфинал Кубка России

«Ростов» и московский ЦСКА объявили составы на Суперфинал Кубка России.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков, Осипенко, Щетинин, Кучаев.

ЦСКА: Акинфеев, Виллиан, Мойзес, Дивеев, Пьянич, Бистрович, Койта, Гуарирапа, Кисляк, Гайич, Обляков.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.