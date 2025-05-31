Дзюба рассказал о желании покорить Эверест

Артем Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, рассказал, что желает покорить Эверест. Он уточнил, что при выборе между восхождением и отдыхом в дорогом отеле предпочел бы подъем на вершину, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Дзюба заявил о мечте побывать на вершине во время Дня московского спорта в олимпийском комплексе «Лужники».

«Эльбруса не было в моей жизни, я бы туда сходил. Но лучше Эверест», — отметил Дзюба.

Футболист заметил, что всю жизнь руководствуется девизом: «сдаться проще всего, но круто переламывать события».

Ранее сообщалось, что блогер и телеведущая Виктория Боня, 45-летняя звезда шоу «Выжить в Дубае», «поймала» горную болезнь во время восхождения на Эверест.

После лечения, несмотря на гипоксию и обморожения, Боня достигла цели, став одной из немногих женщин России, кому удалось совершить подобный подвиг.

Напомним, что подготовка к восхождению заняла более двух лет и включала экстремальные тренировки в Гималаях, акклиматизацию на высотах свыше 6 000 метров и психологическую работу со специалистами.