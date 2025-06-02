Ташуев пошутил про Карпина и сборную России

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев пошутил, что готов принять сборную России, если Валерий Карпин согласится возглавить московское «Динамо». Ташуев покинул «Ахмат» после первого стыкового матча с «Уралом». Карпин работает в сборной России с 2021 года.

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«Сборная — новый опыт. Я столько видел в футболе, столько учеников воспитал. В сборных — совсем другая аналитика, организация работы. Добиться результата с национальной командой… Пусть Карпин принимает «Динамо», а я пойду в сборную России (смеётся)», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.