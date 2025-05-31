Московское «Динамо» объявило об уходе Фабьяна Бальбуэна

Парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна покидает московское «Динамо» в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фабиан перешёл в «Динамо» в июле 2021 года и отыграл за московскую команду в общей сложности три сезона. Всего за бело-голубых 33-летний защитник провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн. Ранее футболист выступал за бразильский «Коринтианс» и английский «Вест Хэм Юнайтед».