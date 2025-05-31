«Сочи» вернулся в РПЛ

Футболисты "Сочи" обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:1 в ответном стыковом матче за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне и вернулись в элитный дивизион чемпионата России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кирилл Заика (21-я минута) и Мартин Крамарич (45+4, с пенальти, 45+7). У проигравших отличился Хуан Боселли (84, с пенальти).

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Пари НН". Нижегородская команда заняла 13-е место по итогам сезона в РПЛ. "Сочи" стал пятым в Мелбет - Первой лиге, но получил право сыграть в стыковых матчах, так как занявший третью строчку новороссийский "Черноморец" не прошел процедуру лицензирования.