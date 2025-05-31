Бывший футболист сборной России сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Его слова приводит «РБ Спорт».

Экс-футболист выразил уверенность в том, что ПСЖ обыграет «Интер» и станет победителем ЛЧ.

«Почему? По мне, парижане наиболее сбалансированная команда в этом сезоне и играет в потрясающий футбол! Также считаю, что скамейка запасных у французского клуба сильнее», — заявил он.

Победитель Лиги чемпионов станет известен 31 мая. Финальный матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Ранее определились победители Лиги Европы и Лиги конференций. Ими стали английские «Тоттенхэм» и «Челси» соответственно.