Бывший футболист сборной России сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Lenta.ru

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Его слова приводит «РБ Спорт».

Бывший футболист сборной России сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
© РИА Новости

Экс-футболист выразил уверенность в том, что ПСЖ обыграет «Интер» и станет победителем ЛЧ.

«Почему? По мне, парижане наиболее сбалансированная команда в этом сезоне и играет в потрясающий футбол! Также считаю, что скамейка запасных у французского клуба сильнее», — заявил он.

Победитель Лиги чемпионов станет известен 31 мая. Финальный матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Ранее определились победители Лиги Европы и Лиги конференций. Ими стали английские «Тоттенхэм» и «Челси» соответственно.

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