Вратарь ПСЖ получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов

Вратарь футбольной команды «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил фингал под глазом, когда праздновал победу своего клуба в Лиге чемпионов. Об этом голкипер рассказал в своем Telegram-канале.

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«Так радовался, что глаз подбили», — сказал футболист на видеозаписи, продемонстрировав синяк и золотую медаль.

Сафонов — пятый российский футболист, котором удалось выиграть в Лиге чемпионов. В финальном матче ПСЖ разгромили «Интер» со счетом 5:0. Российский голкипер не вышел на поле, хотя попал в заявку на матч.