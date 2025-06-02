Игрок ЦСКА Файзуллаев подвел личные итоги минувшего сезона

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России, а также подвёл личные итоги сезона. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

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«Это мой первый трофей, так что он многое значит. Мы через многое прошли, у нас были тяжёлые игры, особенно с «Зенитом», где мы по пенальти выиграли. Думаю, мы заслужили этот кубок. Сезон для себя оценю однозначно плохо по сравнению с прошлым. В прошлом году у меня было 5+14 по голам и передачам, а в этом 3+8. Это связываю с тем, что во втором круге поменял место на поле. Это сказалось. Сезон начал неплохо, а потом сменил позицию. Статистика у меня не пошла так, как раньше, но я старался привыкнуть к новой позиции», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.