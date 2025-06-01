«ПСЖ» первым отобрался на клубный ЧМ-2029 благодаря победе в ЛЧ

«ПСЖ» первым квалифицировался на следующий клубный ЧМ благодаря победе в ЛЧ.

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В финале Лиги чемпионов в Мюнхене парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0.

RMC Sport сообщает, что победа в ЛЧ обеспечила «ПСЖ» участие на клубном чемпионате мира в 2029 году – парижане первыми гарантировали себе место на турнире. Клубы, которые выиграют следующие три розыгрыша Лиги чемпионов, также сыграют следующем клубном ЧМ.

Ожидается, что клубный чемпионат мира 2029 года пройдет по окончании сезона-2028/29.