Лидер «Спартака» может перейти в иностранный клуб

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» хочет приобрести игрока московского «Спартака» Эсекьеля Барко, передает BolaVIP.

«Спартак» запросил за Барко €20 млн, но «Палмейрас» не готов заплатить такую сумму. Вопрос перехода должен быть решен в ближайшие несколько недель.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.