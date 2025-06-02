Стало известно, клубы из каких стран хотели подписать контракт с Дзюбой

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что его клиентом интересовались в арабских лигах и Турции, передает Sport24.

«У Артема, помимо «Акрона», были варианты из России и зарубежных чемпионатов: арабские лиги, был звонок из Турции. Дальше первичных звонков дело не доходило, это отсекалось мной», — сказал Гольдман.

Гольдман отметил, что из России был серьезный интерес от нескольких команд, но приоритетом был «Акрон».

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

В прошлом сезоне Дзюба сыграл в РПЛ 22 матча, забив девять мячей.