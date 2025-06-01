ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в Суперфинале Кубка России

ЦСКА оказался сильнее "Ростова" в серии пенальти. Команды не открыли счет в основное время матча - забитый мяч Ивана Облякова на 9-й минуте встречи был отменен после видеопросмотра из-за положения "вне игры" Мойзеса.

© Rusfootball

В серии послематчевых пенальти точнее оказались "армейцы" - 0:0 (). В составе "Ростова" свои попытки не реализовали Хорен Байрамян и Алексей Сутормин, в составе ЦСКА - Игорь Дивеев.

Кубок России, Суперфинал."Ростов" 0:0 (3:4 - пен.) ЦСКА.