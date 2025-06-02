Джорджо Кьеллини получил новую должность в «Ювентусе»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини занял пост директора по футбольной стратегии клуба. Об этом сообщает пресс-служба туринцев. Ранее 40-летний итальянец курировал связи с футбольными организациями.

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В новой роли Кьеллини будет напрямую подчиняться Дамьену Комолли, который официально станет генеральным менеджером «Юве» 4 июня 2025 года. Французский специалист известен по работе в «Арсенале», «Тоттенхэме», «Ливерпуле» и «Фенербахче», а недавно вернул «Тулузу» в Лигу 1 и выиграл с ней Кубок Франции.

Кьеллини — чемпион Европы в составе сборной Италии. Он выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год.

Туринский клуб закончил сезон Серии А на четвёртом месте. Первое место занял «Наполи».