Дюков: Карпин попросил у РФС разрешение на переговоры с "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешение на переговоры с московским "Динамо". Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Карпин обсуждает с "Динамо" условия личного контракта. Позднее портал "Чемпионат" сообщил, что "Динамо" договорилось с Карпиным по зарплате.

"Я говорил об этом неоднократно - для нас является предпочтительным вариант, когда тренер работает со сборной, однако у нас была договоренность, что пока сборная не играет в официальных турнирах, то возможно совмещение. Один из клубов, вы знаете какой, и Валерий Георгиевич попросили разрешение на переговоры, мы не будем возражать", - сказал Дюков.

"Мы не будем возражать, если будут достигнуты договоренности. Но до того момента, пока не будет принято решение о возвращении нашей сборной к официальным матчам. Это есть в контракте", - заключил глава РФС.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. С 2022 года, когда российскую команду отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, он совмещал работу в сборной с должностью главного тренера "Ростова". В феврале 2025 года специалист покинул ростовский клуб.