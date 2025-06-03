Осинькин рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об обстоятельствах своего ухода из самарского клуба.

«У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу. Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место – считаю, вполне положительный результат», – приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

27 мая «Крылья Советов» официально объявили о решении не продлевать контракт с Осинькиным, который истекал этим летом, и о его уходе из клуба. 59-летний специалист занимал пост главного тренера с лета 2020 года. В прошедшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место в турнирной таблице.

Под руководством Осинькина самарский клуб стал победителем Первой лиги (ФНЛ) в сезоне-2020/21, также дошел до финала Кубка России-2020/21.

Ранее сообщалось, что возглавить «Крылья Советов» в следующем сезоне может Магомед Адиев, в прошедшем сезоне работавший в «Химках».