Неймар забил рукой в матче «Сантоса» с «Ботафого». Бразильца немедленно удалили

Звёздный крайний нападающий «Сантоса» Неймар был удалён с поля в домашнем матче с «Ботафого» в 11-м туре бразильской серии А. Матч завершился победой команды из Рио-де-Жанейро с минимальным счётом 1:0.

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На 76-й минуте 33-летний игрок рукой отправил мяч в ворота соперника. За это действие Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Форвард вернулся в «Сантос» в январе 2025 года спустя 12 лет. Ранее, с августа 2023 года, он выступал за саудовский «Аль-Хиляль», а также играл за «ПСЖ» и «Барселону». После возвращения в «Сантос» Неймар провёл 12 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.