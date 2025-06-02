Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с «Ростовом»

Вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева проверили на допинг после Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.).

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Об этом в телеграме сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«С самым титулованным. Пока все празднуют, готовится к допинг-контролю. Слепой жребий не помиловал капитана, так что пока никакого шампанского», – написал Брейдо.

Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина в серии послематчевых пенальти с «Ростовом».

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39-летний голкипер выиграл 22-й трофей в карьере, что является рекордным показателем для российских игроков. Он обошёл Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 трофею.