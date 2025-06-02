Акинфеев показал видео с трофеем Кубка России, наполненным шампанским

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над «Ростовом» в суперфинале Кубка России опубликовал видео в своем Telegram-канале.

На кадрах голкипер, который ничего не говорит, позирует с трофеем турнира, в котором налито шампанское.

Матч за суперфинал Кубка России состоялся 1 мая. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Акинфеев вышел в стартовом составе команды и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности в серии 11-метровых ударов. Сразу после игры футболиста проверили на допинг.

Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.