Вратарь «Краснодара» высказался о своих спортивных амбициях

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своих спортивных амбициях. Он признался, что ставит перед собой цель стать основным голкипером сборной России в долгосрочной перспективе. При этом футболист отметил сложность переключения с клубных выступлений на игру в сборной.

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