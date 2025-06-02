Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о своем будущем

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём будущем. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 52 матчах, в которых забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

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— Если вы закончите следующий сезон с такими же результатами, как этот, сможете ли вы остаться в «Барселоне» или вам захочется попробовать приключений в Саудовской Аравии или США?

— Должен сказать, что сейчас я не имею ни малейшего представления. Есть много вещей, физически я в порядке, ментально я в порядке. Я могу сказать, что я хочу сделать в данный момент, но мы говорим о годе или больше, а это очень много. В футболе три месяца, неделя, две недели — это большой срок. Но пока я думаю, что самое главное — это подготовка к очень хорошему сезону. Посмотрим, но сейчас не время, я чувствую себя хорошо. Я знаю, что многие люди смотрят на меня из-за моего возраста, а не из-за выступлений на поле. Может случиться так, что я провёл очень хороший матч, но не забил гол, так почему же тогда мой возраст? Если я, например, сыграл плохо, это нормально, я ничего не могу поделать, — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.