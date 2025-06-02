«Зенит» готов предложить €30 млн за игрока, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Португалии Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» готов предложить около € 30 млн за хавбека, об этом сообщил авторитетный журналист Серджан Дикме в эфире YouTube-канала Sports Digitale, специализирующегося на информации вокруг стамбульского клуба и турецкого футбола.

© Чемпионат.com

Интересно, что минувшей зимой подписать Фернандеша пытался московский «Спартак». По версии СМИ, красно-белые предлагали за него € 25 млн, однако «Бешикташ» не стал отпускать игрока посреди сезона.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.