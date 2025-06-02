Нападающий «Крыльев Советов» оценил выступление Сафонова в ЛЧ

Сергеев о Сафонове и ЛЧ: «Очень важная победа для российского спорта. «ПСЖ» заслуженно выиграл – жаль, что финал прошел без борьбы»
Иван Сергеев рад победе Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
В финале «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0. Воспитанник «Краснодара» стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).
«Жалко, что финал прошел без борьбы. «ПСЖ» заслуженно выиграл. Конечно, это очень важная победа для российского спорта. Может, у «Интера» был неудачный день, но «ПСЖ» ярко играет в атаке, они выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, так что все заслуженно», – сказал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев.