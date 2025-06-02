Нападающий «Крыльев Советов» оценил выступление Сафонова в ЛЧ

Иван Сергеев рад победе Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

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В финале «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0. Воспитанник «Краснодара» стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.

Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).