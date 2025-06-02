Мостовой назвал футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что хотел бы увидеть возвращение в петербургскую команду Далера Кузяева, который ныне защищает цвета французского «Гавра».

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«С Далером Кузяевым не общался где-то пару месяцев. Поздравляю, что он остался с «Гавром» в Лиге 1. Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Далер — очень сильный футболист и хороший человек», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

32-летний Кузяев в минувшем сезоне провёл за «Гавр» на поле 645 минут в 13 матчах во всех турнирах, забив один гол. Россиянин не выходил на поле в рамках Лиги 1 с 5 января 2025 года. Его контракт с «Гавром» истекает в конце сезона.