Семак рассказал, каково было играть за ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал, каково было играть за парижан до того, как клуб стал гегемоном во Франции. «ПСЖ» является 13-кратным чемпионом Франции. Отметим, что 11 раз клуб побеждал в Лиге 1 после 2012 года.

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