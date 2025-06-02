Семак рассказал, каково было играть за «ПСЖ» до того, как клуб стал гегемоном во Франции
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал, каково было играть за парижан до того, как клуб стал гегемоном во Франции. «ПСЖ» является 13-кратным чемпионом Франции. Отметим, что 11 раз клуб побеждал в Лиге 1 после 2012 года.
«После матчей первого и второго, и московского, и ответного матча в Париже поступило предложение. По футбольным меркам [я был] немолод, но всё-таки захотелось попробовать свои силы, посмотреть, как обстоят дела с футболом, с тренировочным процессом, что происходит вокруг футбола в другой стране. Мне поступило такое предложение, решил попробовать свои силы. Париж тогда был прекрасен, что касается города. Команда на тот момент, когда я пришёл, в предыдущем сезоне была второй. Тогда гегемоном был «Лион», «Марсель» неплохо выглядел. Но, конечно, «ПСЖ» тогда был совсем не тот, что сейчас. Тем не менее в городе очень любили команду. Встречал болельщиков, болельщиц возрастных, бабушек, которые знали абсолютно всех игроков основного состава, дублирующего состава. Останавливали на улице, спрашивали, как дела. Хотя в некоторых районах того же Парижа уже начинали прибывать болельщики «Марселя». Однажды я туда заехал, и мне сказали, что меня уважают, но лучше не заезжать сюда одному (смеётся). Это шутка, наверное, конечно, как я думаю. Хочется надеяться, что это шутка. Тем не менее любовь к футболу в Париже — она огромная», — сказал Семак в интервью комментатору Okko Дарье Исаевой.