Экс-игрок «Зенита» отреагировал на продление контракта Дзюбы с «Акроном»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал новость о продлении «Акроном» контракта с 36-летним форвардом Артёмом Дзюбой. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

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«Дзюба всё ещё играет и может продолжать делать это очень долго. Я не слежу очень сильно, но я знаю, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Я играл с ним и знаю, что он хороший парень. Он очень трудолюбивый. И теперь он лучший голеадор России», — приводит слова Кришито «Матч ТВ».

36-летний форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.