Стала известна сумма, которую «Спартак» собирается выручить за трансфер Медины

Руководство московского «Спартака» ищет новый клуб для парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

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За трансфер футболиста красно-белые намерены выручить 1,5-2 млн евро, сообщает Metaratings. При этом Медина не против покинуть «Спартак» и рассчитывает перейти в команду, где сможет получать больше игрового времени.

В сезоне-2024/25 парагвайский полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив три гола, а также на его счету три результативные передачи.

Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.