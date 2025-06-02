Южноамериканская сборная отказывается играть с Россией

В Футбольной федерации Венесуэлы заявили, что провести товарищеский матч со сборной России в 2025 году невозможно из-за отборочных игр к чемпионату мира. Об этом пишет Sport24.

«У нашей команды в приоритете эти матчи. Как только закончится квалификационный раунд, мы будем рассматривать возможность сыграть с Россией. Потенциально товарищеский матч с российской сборной возможен в следующем году перед мундиалем в США», — указали в федерации.

В июне сборная России сыграет два товарищеских поединка. Первый матч между командами России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня российские футболисты сыграют в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.