Дзюба сменит номер

Как ранее сообщал «Матч ТВ», нападающий «Акрона» Артем Дзюба в следующем сезоне будет играть под 22‑м номером.

© Матч ТВ

В прошедшем сезоне форвард выступал под 24‑м номером. Он провел 22 матча в МИР РПЛ, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. В FONBET Кубке России Дзюба провел два матча и отметился одним голом. В воскресенье «Акрон» объявил, что Дзюба продлил контракт на один сезон.

В минувшем сезоне под 22‑м номером в «Акроне» играл защитник Йонуц Неделчару. Румынский футболист записал видео в соцсетях тольяттинского клуба, в котором сказал, что передает номер 36‑летнему Дзюбе.

Дзюба играл под 22‑м номером в составе московского «Спартака» и «Зенита». Также он выступал под ним в сборной России на ряде турниров, включая чемпионат мира 2018 года. Ранее Дзюба не раз заявлял, что хотел бы закончить игровую карьеру под 22‑м номером.