Президент «Урала» поделился мнением об уходе Смольникова из клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе Игоря Смольникова из екатеринбургского клуба.

Сегодня, 2 июня, пресс-служба екатеринбургского клуба объявила об уходе специалиста с поста вице-президента клуба.

— Почему Смольников покинул свой пост?

— Почему ты мне такой вопрос задаешь? Вот сейчас ко мне заходил начальник пиар-отдела и сказал, что Смольников написал об уходе. Ты ему задай вопрос. Я откуда знаю? Видимо, наработался. Опыт получил, поработал. У него много детей дома, жена одна. Надо все равно как-то помогать. Что я сейчас буду выдумывать. Позвоните Игорю и спросите по какой причине. Летать без семьи ему было тяжеловато. Какой опыт надо он получил. Ему этого достаточно, мое мнение.

— Как оцените его работу в «Урал» за этот сезон?

— Если команда не выполнила задачу, то все отработали нехорошо. Начиная от меня, кончая женщиной, которая стирает форму. Значит, где-то неправильно погладила. Все сработали не очень хорошо.

«Урал» занял 4-е место в Первой лиге и проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ (2:1, 0:2).