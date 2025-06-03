Агент: Сперцян готов к переходу в европейский клуб

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

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Сегодня, 3 июня, в СМИ появилась информация о переходе хавбека в турецкий «Галатасарай». В сезоне-2025/25 турецкая команда сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

— Я слышал, что интерес есть. Вопрос другой: хочет ли «Краснодар» его отпустить? У него еще год контракта, — отметил Паулу Барбоза.

— Как считаете, готов ли он к Европе?

— Я думаю, что любой хороший игрок всегда готов. Ему нужно подождать и понимать, какие могут быть реальные достижения.

— Какие еще игроки «Краснодара» готовы к Европе?

— Чемпионство, конечно, помогает. Тем более «Краснодар» — это очень хороший клуб, который ценится. Все понимают, что там играют отличные футболисты. Со спортивной точки зрения игроки очень привлекательны. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим реальные предложения.