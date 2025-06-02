Пономарев раскритиковал уровень игры в финале Кубка России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказал критику в адрес российского футбола после проведенных финалов Кубка России и Лиги чемпионов.

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«Смотреть наш футбол после матча «ПСЖ» – «Интер» просто невозможно – это одна тошниловка, абсолютно. У нас низкий уровень футбола, ужасно низкий», – приводит слова Пономарева Metaratings.

В финале Кубка России сошлись «Ростов» и ЦСКА. В основное время команды не забили ни одного гола, а в серии пенальти армейцы оказались сильнее южан.

В финале Лиги чемпионов победителем стал «ПСЖ». Французы забили пять безответных мячей в ворота «Интера». Эта победа стала рекордной в истории финалов главного клубного турнира.