Отец Кузяева ответил, может ли футболист вернуться в РПЛ

Российский полузащитник Далер Кузяев отдыхает после сезона, все вопросы о будущем будут решаться ближе к концу июня, заявил «Матч ТВ» отец футболиста Адьям Кузяев.

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Кузяев выступает за «Гавр» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне 32‑летний футболист провел за французский клуб 13 матчей и забил один гол. Кузяев — пятикратный чемпион России в составе петербургского «Зенита».

— Начали переговоры с «Гавром»?

— У нас контракт до 1 июля.

— Возможно ли возвращение в РПЛ?

— Пока ни о чем не думаем, просто отдыхаем. Ближе к 1 июля начнем думать, — сказал отец футболиста «Матч ТВ».

По итогам сезона «Гавр» занял 15‑е место и сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции.