«Атлетико» объявил о подписании нового контракта с нападающим

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с французским нападающим Антуаном Гризманном. Стороны продлили предыдущее соглашение до 30 июня 2027 года.

© Чемпионат.com

В 53 матчах нынешнего клубного сезона Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. В составе команды из Мадрида француз становился обладателем Суперкубка Испании, он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Гризманн перешёл в «Атлетико» в сезоне-2014/2015. Он является лучшим бомбардиром в истории «матрасников», забив 197 голов. Он также занимает восьмое место по количеству матчей, проведённых за «Атлетико» (442).