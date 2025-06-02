«Динамо» близко к согласованию личного контракта с Осипенко

«Динамо» и защитник «Ростова» Максим Осипенко близки к согласованию личного контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Стороны близки к достижению соглашения, по которому зарплата футболиста составит € 1,5 млн. Сейчас обсуждаются бонусы.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн. В Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу жёлто-синие уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).