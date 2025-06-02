Ла Лига объявила имя лучшего тренера сезона

Пресс-служба чемпионата Испании на своём сайте объявила, что наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером прошедшего сезона.

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На тренерскую награду по итогам минувшего розыгрыша также претендовали Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис») и Маноло Гонсалес («Эспаньол»).

Напомним, сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала», который стал вторым, составил четыре очка. На третьей строчке завершил текущий сезон «Атлетико», набрав 76 очков.