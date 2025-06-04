Зырянов объяснил, почему ЦСКА в следующем сезоне будет сложнее

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов в интервью «Матч ТВ» заявил, что соперники ЦСКА к новому сезону могут успеть адаптироваться к схеме армейцев с ромбом в центре поля, тогда команде Марко Николича придется непросто.

© Матч ТВ

В сезоне‑2024/25 ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка страны. Команда не проиграла ни одного матча в весенней части сезона.

— Весной много говорили о ЦСКА, который второй отрезок сезона провел чуть ли не лучше всех.

— Посмотрим, как они проведут сборы и будут выглядеть летом и осенью. При этом не стоит забывать, что и у других команд есть это время. Они могут проанализировать весеннюю игру ЦСКА и адаптироваться к их схеме с ромбом в центре поля. Мне кажется, в следующем сезоне армейцам будет сложнее, — сказал Зырянов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.