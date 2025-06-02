Ямаль высказался о возможности перехода в мадридский «Реал»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, может ли он представить свой переход в мадридский «Реал».

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«Нет, это невозможно», — приводит слова Ямаля COPE.

Напомним, 27 мая, стало известно о продлении контракта 17-летнего нападающим с каталонским клубом до 2031 года.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.