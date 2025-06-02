Карпин заявил, что вел переговоры не только с московским "Динамо"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вел переговоры не только с московским "Динамо", но и другими клубами. Об этом журналистам заявил Карпин.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Карпин обсуждает с "Динамо" условия личного контракта. Позднее портал "Чемпионат" сообщил, что "Динамо" договорилось с Карпиным по зарплате. По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, Карпин попросил разрешение на переговоры с "Динамо".

"Возглавлю ли "Динамо"? Я не знаю, спрашивайте у тех, кто писал. [Переговоры с "Динамо"] тоже были, не только с этим клубом. Я слушаю предложения", - сказал Карпин.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. С 2022 года, когда российскую команду отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, он совмещал работу в сборной с должностью главного тренера "Ростова". В феврале 2025 года специалист покинул ростовский клуб.