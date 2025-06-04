Владимир Федотов может возглавить «Ростов»

Российский специалист Владимир Федотов является главным претендентом на пост главного тренера «Ростова», сообщает «ВсеПроСпорт».

58-летний наставник находится в переговорах с желто-синими. По заявлениям СМИ, Федотов и «Ростов» практически договорились о заключении контракта.

С июня 2022-го по июнь 2024-го года Владимир Федотов возглавлял московский ЦСКА. С «армейским» клубом он провел 86 матчей, одержал 44 победы и потерпел 19 поражений (23 матча завершились ничьей). Вместе с ЦСКА Федотов стал обладателем Кубка России сезона 2022-2023. Специалист работал также в «Сочи» и Оренбурге».

На данный момент главным тренером «Ростова» является 43-летний испанский специалист Джонатан Альба. Вместе с командой он дошел до Суперфинала Кубка России по футболу, где уступил московскому ЦСКА.

В итоговой турнирной таблице РПЛ 2024-2025 «Ростов» расположился на 8 строчке с 39 очками в активе. Чемпионом России стал «Краснодар» (67).