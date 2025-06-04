«Пари НН» уволил Гончаренко и выбрал кандидатов ему на замену

«Пари Нижний Новгород» принял решение уволить Виктора Гончаренко с должности главного тренера команды. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

© Чемпионат.com

Так, у Гончаренко в контракте есть опция расторжения двухлетнего контракта в случае вылета из РПЛ. Формально нижегородцы покинули лигу, уступив в стыковых матчах «Сочи». Даже если РФС примет решение оставить «Пари НН» в элитном дивизионе вместо «Химок», которые не получили лицензию, юридически клуб всё равно не смог сохранить прописку в РПЛ по итогам минувшего сезона. Поэтому нижегородцы имеют право расторгнуть контракт с тренером.

Интересно, что у «Пари НН» уже есть два варианта на замену Гончаренко: бывший тренер «Динамо» Марцел Личка и экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.