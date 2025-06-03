«МЮ» может обменять Рэшфорда на одного из лидеров «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Барселону» в результате обмена, утверждает Teamtalk.

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По информации источника, каталонский клуб чрезвычайно заинтересован в приобретении 27‑летнего англичанина, но не может заплатить требуемые за него 47 миллионов евро (40 млн фунтов стерлингов). Таким образом, «Барселона» вынуждена будет предложить «Манчестер Юнайтед» обмен.

«МЮ» хочет получить вратаря Марка‑Андре Тер Штегена, хавбека Фермина Лопеса или защитника Рональда Араухо, предпочтение отдается голкиперу.

Сам Рэшфорд хочет перейти в «Барселону» и, по сведениям El Mundo Deportivo, обратился к влиятельному агенту Пини Захави с просьбой обеспечить трансфер.