Ямаль назвал новичка «Реала» своей новой игрушкой

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пошутил над новичком «Реала» Дином Хёйсеном. Оба футболиста были вызваны в сборную Испании. Аккаунт национальной команды опубликовал в соцсетях совместную фотографию игроков.

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Ямаль оставил запись в комментариях под фото: «Моя новая игрушка». Хёйсен парировал: «Мой сын».

Дин Хёйсен перешёл в «Реал» в мае из «Борнмута». Сумма трансфера составила € 60 млн.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны». В прошедшем сезоне Ла Лиги он провёл 35 матчей, в которых забил девять голов и сделал 13 результативных передач.

Сборная Испании 5 июня сыграет против Франции в матче Лиги наций.