Гвардиола высказался о назначении Алонсо в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об испанском специалисте Хаби Алонсо, возглавившем мадридским «Реал». Отметим, что ранее Алонсо выступал за «сливочных» на позиции полузащитника.

© Чемпионат.com

«Он показал, что он отличный тренер. Хаби Алонсо уже был в Мадриде, и это очко в его пользу. Он знает, какие войны нужно вести, а какие — нет. Я желаю ему всего наилучшего и чтобы он преуспел. Меня с ним связывает хорошая дружба и приятные воспоминания», — приводит слова Гвардиолы AS.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.