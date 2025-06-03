Карпин рассказал, что его впечатлило в сборной Нигерии

Карпин заявил, что его впечатлил уровень футболистов сборной Нигерии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его впечатлил уровень футболистов сборной Нигерии. Его слова передает сайт Российского футбольного союза (РФС).
«В первую очередь впечатляет уровень игроков. Да, Осимхен и Лукман не приедут, но другие футболисты точно не ниже уровнем. Сборная не так давно работает с нынешним тренером. Пока больше заметны индивидуальные действия», — сказал Карпин.
6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.
19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.