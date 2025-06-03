«Тоттенхэм» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон

Лондонский «Тоттенхэм» показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором «шпор» выступает известная немецкая компания adidas.

© ФК «Тоттенхэм»

Напомним, прошлый сезон «Тоттенхэм» завершил на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опередив вылетевший «Лестер Сити» на 13 очков. В 10 последних играх чемпионата Англии «шпоры» потерпели восемь поражений, один раз сыграли вничью и одержали только одну победу — над «Саутгемптоном».

© ФК «Тоттенхэм»

© ФК «Тоттенхэм»

Вместе с тем команда Ангелоса Постекоглу выиграла Лигу Европы УЕФА, в финале оказавшись сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1).